Capotamento no Funchal provoca um ferido grave e um ligeiro

O capotamento de uma viatura ligeira provocou ferimentos em dois homens, graves num dos ocupantes e ferimentos ligeiros num segundo, sendo que o condutor abandonou o local antes da chegada do socorro. O acidente deu-se esta madrugada, pouco depois das 0h30, quando o jipe circulava na Rua da Olaria, tendo capotado junto ao cruzamento entre a Rua de São Tiago Menos e a Travessa Dr. Juvenal.

Segundo os bombeiros, os feridos estavam meio dentro, meio fora da viatura acidentada, sendo que o ferido mais grave, um jovem de 23 anos, estava inconsciente e teve de ser ventilado. O segundo ocupante, de 40 anos também foi encaminhado para o hospital.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e a Cruz Vermelha Portuguesa.

Já esta manhã, os BVM também saíram para prestar auxílio a um condutor com um derrame no depósito de combustível. Foi na Rua do Anadia, tendo a equipa estado no local a colocar farelo. Foi por volta das 8 horas.