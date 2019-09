Capitania confirma resgate de tripulante russo de navio mercante ao largo do Porto Santo

A Capitania do Porto do Funchal confirmou, através de comunicado, o resgate de um cidadão russo, de 45 anos, que seguia a bordo do navio mercante ‘Ivar Reefer’. As primeiras informações sobre o caso eram escassas, mas agora veio a saber-se que a embarcação navegava a cerca de 140 milhas a leste do Porto Santo. Ao que tudo indica, o homem terá sofrido uma queda de aproximadamente 15 metros.

O alerta surgiu por volta das 11 horas, tendo levado à necessidade de uma evacuação médica por via aérea. Foi accionado o helicóptero da Força Aérea, que se encontrava no Porto Santo, que transportou a vítima para o Aeroporto Internacional da Madeira, onde já se encontrava uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

A EMIR também assistiu e acompanhou o homem até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.