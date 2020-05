Um cão de pequeno porte foi auxiliado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, esta manhã, por volta das 9 horas, uma vez que se encontrava ferido.

O animal estava no Caminho do Lombo, no Monte, sendo que os ferimentos deviam-se a uma verga, que acabou por ser cortada pelos ‘soldados da paz’.

O cão acabou por ser transportado para uma unidade veterinária para receber tratamento.