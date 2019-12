Cão dos Sapadores está no terreno a atentar localizar o condutor do carro que caiu 30 metros

O cão de busca e salvamento dos Bombeiros Sapadores do Funchal encontra-se na Estrada Velha da Camacha para tentar localizar o condutor da viatura que se despistou e caiu cerca de 30 metros.

Tal como o DIÁRIO noticiou, os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram no local, esta manhã, mas não encontraram ninguém junto nem no interior do carro.

Uma vez que a vítima não estava em casa e não tinha sido vista por ninguém esta corporação de bombeiros voltou ao local mas, desta vez, com a Equipa Cinotécnica dos Bombeiros Sapadores do Funchal.