Cão desaparecido na Boa Nova

Um cão desapareceu de casa por volta das 22 horas de sábado, na zona da Boa Nova, e nunca mais foi visto. Os donos do animal pedem a quem tenha alguma informação sobre o seu paradeiro para contactar os números 963619854, 962850550 ou a Esquadra da PSP do Funchal onde foi participado o desaparecimento do animal.

O cão, de nome ‘Atlas’, “tem pêlo preto com uma mancha branca no peito e nas patas traseiras e uma pinta branca na pata da frente”, referiram, adiantando que “é um cão manso que foi recolhido da rua em 2016”.