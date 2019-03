Cão cadáver recolhido pelos Bombeiros de Câmara de Lobos com a PSP presente

Tem sido um domingo bastante calmo para todas as corporações de bombeiros da Região. À excepção do acidente rodoviário ocorrido a meio da manhã em Campanário, e dos normais serviços pré-hospitalares de doentes, no turno da manhã o único registo fora deste âmbito foi a recolha pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos de um cão que estava cadáver num dos espaços públicos junto aos apartamentos do Serrado do Mar, em Câmara de Lobos.

O resgate do animal já morto aconteceu ao final da manhã, tendo também comparecido no local a PSP.