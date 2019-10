Campanário amanhece com fogo na Cova da Velha

Eram 6h30 da manhã quando os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram alertados para um incêndio na Cova da Velha, na zona do Campanário, numa área florestal constituída por pinheiros e eucaliptos, mas também com pelo menos uma casa.

Para o local foram enviados duas viaturas, uma delas pesada, e oito homens que ao longo de mais de uma hora combateram as chamas e impediram que se aproximasse da residência.

O incêndio foi controlado e neste momento encontra-se na fase de rescaldo, de acordo com a corporação, que se mantém no local.