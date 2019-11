Caminho das Virtudes, no Funchal, sem água amanhã o dia todo

“Devido a uma rotura na conduta de abastecimento de água do Caminho de São Martinho, haverá o corte ao fornecimento de água aos munícipes durante o dia de amanhã, domingo, dia 1 de dezembro, entre as 9h00 e as 18h00”, informa a Câmara Municipal do Funchal numa nota informativa.

“Este corte ao fornecimento de água afectará o abastecimento nas seguintes artérias: Caminho das Virtudes, entre a Travessa das Virtudes e a Rua Dr. Pita”, especifica a nota do Gabinete de Comunicação.

“A CMF fará o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção inadiável e agradece a compreensão de todos”, conclui.