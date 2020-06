A Câmara Municipal de Machico considera que “ numa tentativa de limpar a cara” da Águas e Resíduos da Madeira, a empresa do Governo Regional está a proferir acusações “inaceitáveis” sobre descargas domésticas na ribeira de Machico. Ricardo Franco, num comunicado que fez chegar ao DIÁRIO, refuta as palavras de Amílcar Gonçalves, transcritas na notícia publicada na edição impressa de hoje intitulada ‘Praia de calhau de Machico interdita a banhos’, que afirma que os níveis de poluição da praia de São Roque se devem a descargas domésticas.

“Diga-nos o actual responsável da ARM, factualmente, quando e em que ribeira ou ribeiro do vale de Machico correram volumes astronómicos de esgotos a céu aberto que tivessem provocado um aumento de 1800% de E-coli e de 470% de Enterococos senão devido às descargas do sistema de saneamento existente no Largo da Praça, onde a ARM está a intervir, e que até foram comunicadas pela própria Águas e Resíduos da Madeira à Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, em 12 e 26 de Maio de 2020, apontando como local de descarga a foz da ribeira de Machico?”, desafia Ricardo Franco.

O presidente da autarquia considera “inaceitável que aquele responsável tente passar as culpas do sucedido para a Câmara e a população de Machico, quando as provas documentais, fotográficas e áudio-visuais não deixam qualquer margem para dúvidas de que aquele foi um ato deliberado, programado e consciente da ARM, através das empresas envolvidas na empreitada das obras de ‘Remodelação e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento e de Drenagem da Zona Leste’ e que, em cada descarga diária efectuada de 900m3, corresponderam a muitos milhares de metros cúbicos descarregados na linha de água conforme tem sucedido, desde meados do mês de Maio até agora”.

Aliás, o autarca acrescenta mesmo que “se houvessem descargas significativas de esgotos domésticos para a ribeira de Machico, então as análises já o tinham detectado e, certamente, não teríamos condições para candidatar e ser aprovada a bandeira azul para a praia de Machico, conforme veio solicitamente apresentar a sra Secretária do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, um dia destes”.

“Quanto a supostas notificações da ARM à CMM acerca de falhas entre as redes pluviais e de esgotos não foi recepcionada qualquer comunicação do género mas, ao invés, esta Câmara já comunicou e encaminhou à empresa Águas e Resíduos da Madeira várias anomalias detectadas pela fiscalização municipal relacionadas com áreas da competência da ARM, que sempre foram bem acolhidas e prontamente resolvidas, aliás numa relação de cooperação, que sempre foi saudável, no tempo do mandato da antiga presidente da ARM engª Nélia Sousa”, conclui.