Cães famintos e feridos resgatados por associação na Quinta Grande

Dois cães adultos foram resgatados pela Associação Ajuda Alimentar Cães, na Quinta Grande.

Os animais estavam presos a bidões, “cheios de moscas, com as orelhas ensanguentadas e com feridas, com pulgas e carraças, com rastas, a cheirar muito mal, famintos e desidratados”, referiu a associação na sua página de facebook.

Os cães, a quem deram o nome de ursinho e docinho, foram transportados para a AuQmia ClinicaVet para receber tratamento.

“Pedimos a vossa ajuda para termos capacidade de dar todos os cuidados que precisam para recuperarem a saúde”, apelou a Ajuda a Alimentar Cães.