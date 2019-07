Cadastrados suspeitos de novo assalto em miradouro turístico de Câmara de Lobos

Um automóvel estacionado no arruamento de acesso ao Pico da Torre foi assaltado na tarde desta terça-feira. E não foi por falta de aviso. Tal como refere Filipa Caldeia, ainda ontem, domingo, o DIÁRIO publicou uma ampla reportagem a alertar para a insegurança que se vive naquela localidade, ponto de interesse turístico em Câmara de Lobos.

Na rede social Facebook, Filipa Caldeira relata que ao acabar de chegar ao miradouro do Pico da Torre reparou num casaco no chão mas não deu importância, até ouvir uma família a gritar que lhe tinham assaltado o carro.

“Partiram o vidro do carro com uma pedra e roubaram a carteira que estava tapada com o casaco”, refere a jovem. “Para terem noção, a senhora tinha na mala óculos de vista, documentos, chaves de casa, telemóvel”, revela.

Quanto aos autores do crime, muito “provavelmente vão trocar esse dinheiro por umas grainhas de droga quando na verdade o que está dentro da carteira é muito mais valioso”, escreve.

Recorde-se que na edição de domingo, o DIÁRIO apresentou uma reportagem de duas páginas onde alertava para o facto de dois cadastrados com mais de 30 processos-crime estarem no epicentro de uma onda de roubos a pessoas e furtos em veículos precisamente no acesso ao miradouro do Pico da Torre, em Câmara de Lobos. Os alvos são sobretudo turistas que viajam em carros rent-a-car. Há, inclusive, relatos de assaltos sob ameaça de armas brancas.

Segundo o DIÁRIO apurou, as suspeitas do crime cometido na tarde deste feriado, Dia da Região, recaem novamente sobre os dois homens que já cumpriram pena de prisão por roubo e encontram-se actualmente em liberdade. São toxicodependentes amplamente referenciados pela PSP, conhecidos localmente pela alcunha de ‘Facadas’ e ‘Meia-bola’.