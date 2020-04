Brinquedo representa risco de asfixia, alerta ARAE

Um ‘conjunto de artigos médicos de brincar para crianças’, vendido online na ‘Amazon’ representa um potencial risco de asfixia para as crianças, alerta a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE).

Depois da realização do teste de segurança a este brinquedo constituído por 19 artigos médicos de brincar (seringa, termómetro, estetoscópio, martelo de reflexos e vários medicamentos), foi detecatado “a presença de dois pequenos itens no artigo que podem ser ingeridos acidentalmente pela criança, encontrando-se, portanto, em incumprimento com o disposto na Directiva 2009/48/CE, de 18 de junho, relativa à segurança dos brinquedos”.

Na sequência desta informação, a ARAE apela aos potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização deste produto