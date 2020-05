Brinquedo que cresce em contacto com a água representa risco de asfixia

A Autoridade Regional das Actividades Económicas emitiu um alerta referente a um “conjunto de animais marinhos que crescem quando entram em contacto com água”, uma vez que foi reportado o risco de asfixia deste produto, vendido através da plataforma Amazon.

De acordo com a ARAE, “foi identificado, após a realização de testes de segurança, a presença de pequenos animais marinhos de brincar que podem ser ingeridos acidentalmente pela criança, antes do processo de crescimento na água ter concluído e consequentemente, continuarem a crescer dentro do esófago da mesma. Nessa condição as vias respiratórias da criança podem ficar bloqueadas pelo brinquedo e esta asfixiar”.

Identificação do brinquedo:

• Categoria: Brinquedo;

• Descrição do brinquedo: Conjunto de 24 animais marinhos gelatinosos que crescem ao entrarem em contacto com água;

• Descrição presente na embalagem do brinquedo: “Jelly Growing Sea Life Creatures “;

• Lote: 2158-2;

• Código de barras: 6948558765542;

• Venda online através da plataforma: “Amazon”.