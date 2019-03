Brigas “frequentes” na escola deixam pais indignados

Uma briga entre crianças está a causar desconforto em alguns pais de educandos da Escola Professor Eleutério de Aguiar, no Funchal.

Segundo um encarregado de educação, uma criança do 1.º ano foi ontem agredida por alguns colegas do 2.º ano. Mas, mais do que esta ‘briga’, este pai revelou ao DIÁRIO que o que está a indignar os pais das crianças é o facto de a directora da escola “minimizar a situação” e não se mostrar disponível para abordar este assunto, alegando já ter falado com os menores.

“Sei que a mãe da menina pediu inúmeras vezes para falar com a directora da escola e ela nunca a podia receber. Depois disse que já tinha falado com as crianças e a mãe teve de se deslocar novamente à escola e acabou por ser mal recebida”, garantiu, lembrando que estas brigas começam a ser “frequentes” nesta escola, a mesma onde recentemente uma mãe agrediu uma professora.

O DIÁRIO tentou contactar a escola, mas tal não foi possível.