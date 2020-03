$!Bonecas que representam risco de asfixia motivam alerta da ARAE

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) emitiu dois alertas relativos a bonecas, que poderão estar a ser utilizadas na Região, uma vez que estas representam risco de asfixia para as crianças.

Um dos casos, reportados Sistema ‘Safety Gate RAPEX - Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares’, diz respeito a uma “boneca com um mecanismo musical”, que segundo as informações presentes no alerta, “a roupa da boneca pode variar, mas a referência desta continua a ser a mesma”.

“O brinquedo identificado representa um risco potencial de asfixia após ter sido detectada, durante a avaliação de risco, a presença de pequenos itens no artigo que podem ser ingeridos acidentalmente pela criança, bem como, as costuras da boneca podem ser facilmente abertas, dando à criança o acesso às partes interna do mecanismo musical e essas partes em conjunto com o íman que lá existe podem soltar-se. No íman, foi identificado ainda um fluxo magnético superior ao legalmente permitido. Para concluir, os testes realizados ao plástico usado em algumas partes da boneca revelaram a presença de um composto químico com potencial cancerígeno - “Flalatos DEHP””, refere a ARAE.

Estas bonecas denominadas ‘Shu Yi baby’ são da marca ‘VA’, com o Código de barras: 2016666680614.