A Autoridade Regional das Actividades Económicas alertou os madeirenses para não comprarem as bonecas Frozen da página de venda online Alibaba Group-Aliexpress, com a descrição ‘Bonecas do Frozen (Anna e Elsa) e figuras de acção do Frozen (Anna e Elsa) 28 cm.

Isto porque o produto apresenta “presença de ftalatos, que por sua vez podem ser ingeridos, causando danos ao fígado, rins, pulmões e sistema reprodutor”.