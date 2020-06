Boneca vendida on-line representa risco para crianças

Uma boneca, vendida através da plataforma on-line www.blaznidohracek.cz., motivou um alerta por parte da Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE).

Segundo a ARAE, o brinquedo da marca ‘John Toy’, com a descrição ‘boneca com o cabelo preso em duas tranças, contendo um chapéu com laço verde e corpo composto por material mole, contudo as mãos e a cabeça são de plástico’ apresenta “um risco potencial de asfixia para os seus utilizadores, visto ter sido detectado, durante a realização dos testes de tensão, a presença de pequenos itens que se soltam do brinquedo e que podem, consequentemente, ser ingeridos acidentalmente pela criança”.

A ARAE alerta assim os potenciais consumidores da Região para a não utilização deste brinquedo.