Bombeiros Voluntários Madeirenses reforçam meios no incêndio na Tabua

Há dois fogos activos no concelho da Ribeira Brava, que levaram ao accionamento de duas corporações de bombeiros.

O primeiro caso, tal como o DIÁRIO já noticiou, diz respeito a um fogo em mato, que deflagrou na zona da Trompica, cerca das 12h10. No local estão duas viaturas e quatro elementos dos bombeiros locais.

Já por volta das 14 horas, foi dado o alerta para um outro fogo. Desta feita no Pico Ferreiro, na Tabua. No local estão, neste momento, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com uma viatura. Também os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados a intervir, estando no local com 3 veículos de combate a incêndios e 10 operacionais.