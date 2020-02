Bombeiros Voluntários apagaram fogo e acudiram a acidente na noite passada

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses tiveram um domingo calmo, apesar de duas ocorrências relatadas já noite dentro de sábado.

O primeiro caso foi um incêndio urbano ao qual foram chamados pelas 21h20 da noite passada na Travessa dos Arrifes. Na prática, os BVM saíram com um veículo urbano de combate a incêndios, um veículo ligeiro e ambulância, num total de 9 bombeiros.

Após o reconhecimento da coluna de fumo que se destacava na noite em uma casa devoluta, puseram mãos à obra, conseguindo extinguir o foco de incêndio fora da mesma, mas no quintal, suspeitando-se de ser ocupada por sem abrigos.

Logo a seguir, pelas 22h46, foram chamados a um acidente de viação no Caminho do Meio, num choque entre uma motorizada e um veículo ligeiro. Do acidente resultou ferimentos no condutor da motorizada que foi imobilizado em plano duro e levado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos BVM.