Bombeiros socorrem cinco vítimas de queda

Cinco pessoas caíram hoje no Funchal e foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

O socorro às vítimas foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que foram chamados para auxiliar dois homens que caíram na via pública, uma mulher que caiu de umas escadas num lar, uma criança de dois anos que caiu num autocarro e ainda outra criança de seis anos que caiu nas Desertas, fez um corte no sobrolho e teve de seguir de barco até à Marina do Funchal onde já a aguardava uma equipa desta corporação.