Um homem entrou hoje em paragem cardiorrespiratória, no Caminho da Lombada, no Funchal, e foi salvo pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Quando a equipa chegou ao local realizou manobras de reanimação e conseguiu reverter a situação. O homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com sinais vitais.