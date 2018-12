Bombeiros prestam socorro a adolescente no pavilhão do Porto Moniz

Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz foram chamados, já esta noite, a socorrer um jovem que batera com a cabeça no solo, após queda, quando jogava futebol no Pavilhão Gimnodesportivo do Porto Moniz. Ao pedido de socorro chegado ao quartel, em São Vicente, prontamente foi accionada a ambulância de socorro na delegação do Porto Moniz. A vítima, um adolescente, apesar de estar consciente, acabou por ser encaminhado ao serviço de urgências do Centro de Saúde de São Vicente, para ser avaliado pelo médico.