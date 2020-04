Uma mulher idosa sofreu uma queda, no interior da sua residência, localizada no Beco dos Viveiros, no Funchal, e necessitou auxílio por parte dos bombeiros.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados por familiares para o facto da senhora não conseguir abrir a porta da sua habitação. Por esse motivo, pelas 15h20, os bombeiros foram ao local, tendo entrado por uma janela a fim de socorrer a senhora.

A mulher não necessitou ser transportada ao hospital.