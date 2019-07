Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, juntamente com o helicóptero afecto ao Serviço Regional de Protecção Civil, encontram-se a combater um fogo que deflagrou numa zona florestal, no sítio do Castelejo, em Câmara de Lobos.

No local estão dois veículos pesados e dois ligeiros, que servem de apoio a 12 operacionais dessa corporação.