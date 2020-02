Uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e a EMIR estão a socorrer um homem, aparentemente com cerca de 60 anos, que se encontrava prostrado na via pública, na Avenida Arriaga, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, as equipas de socorro tiveram de recorrer ao desfibrilador.

A PSP também está no local.