Um homem na casa dos 60 anos, de nacionalidade inglesa, entrou esta manhã em paragem cardiorrespiratória, num hotel da Ponta Delgada. A vítima foi prontamente socorrida pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz que, juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida, realizaram manobras de reanimação.

As equipas de socorro conseguiram reanimá-lo e o turista deu entrada com vida no Hospital Dr. Nélio Mendonça.