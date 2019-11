Os Bombeiros Municipais de Machico e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) conseguiram salvar um homem de 60 anos que, ontem à noite, entrou em paragem cardiorrespiratória numa habitação situada em Água de Pena.

As manobras de reanimação duraram algum tempo, mas foram realizadas com sucesso, tendo a vítima sido transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça com sinais vitais.