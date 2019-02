Bombeiros de Câmara de Lobos extinguem fogo em mato

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos extinguiram, esta tarde, um incêndio que lavrou numa zona de mato, na Estrada de Santa Clara, em Câmara de Lobos.

Um veículo ligeiro de combate a incêndios esteve no local do fogo, servindo de apoio a dois operacionais. A equipa saiu do quartel por volta das 14h15, tendo regressado cerca de uma hora depois.

A Polícia de Segurança Pública também esteve no local.