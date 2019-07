Bombeiros da Ribeira Brava combateram incêndio em mato no Campanário

Um incêndio em mato, no sítio da Vera Cruz, na freguesia do Campanário, requereu a atenção de seis elementos dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, entre a meia-noite e meia e as duas e meia da madrugada.

Para o local foram mobilizados seis elementos e duas viaturas, uma pesada de combate a incêndios e outra ligeira, que permaneceram no local até às duas e meia da manhã por precaução. O incêndio não ameaçou habitações.