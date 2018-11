Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram ontem chamados a combater um incêndio, que consumiu um apartamento, no Funchal.

O fogo que deflagrou num apartamento no Beco do Paiol, na Calçada do Pico, mobilizou 10 operacionais e três viaturas.

Segundo foi possível apurar, o alerta para o fogo chegou pelas 21h30 e este caso não provocou feridos.