Cinco elementos do Corpo de Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponto do Sol, deslocaram-se ontem à noite ao sítio da Vera Cruz, no Campanário, para combater um incêndio que deflagrou numa zona de mato.

O fogo não provocou danos e foi extinto com o apoio de uma viatura pesada de combate a incêndios.