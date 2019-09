Bombeiros combatem incêndio no centro do Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal encontram-se a combater um incêndio, que terá deflagrado num edifício, na Rua do Ribeirinho, no Funchal.

As informações ainda são escassas, mas sabe-se que os meios de combate a incêndios enfrentaram dificuldades para chegar ao local, devido ao trânsito e carros a circular na via.

A Polícia de Segurança Pública também já chegou e encontra-se a controlar o trânsito.

Há um grande aparato no local.