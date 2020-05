Os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se no Caminho da Portada de Santo António, na freguesia do Monte, no Funchal, a combater um incêndio numa residência.

Segundo foi possível apurar, para o local foram enviados 15 operacionais, que continuam a debelar as chamas.

Por enquanto, não é possível avançar mais informações sobre este caso.