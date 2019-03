Bombeiros chamados a resolver derrame em estabelecimento na 5 de Outubro

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta manhã de novo chamados para resolver uma fuga de água na casa de banho de um estabelecimento comercial situado na Rua 5 de Outubro, no Funchal. Tratou-se de um derrame que estava a ser provocado pelo mau funcionamento da ‘boia’ do depósito de uma sanita – mecanismo de bloqueio da recarga de água ficou preso –, situação já recorrente no bar em questão. O derrame acabou por inundar uma outra loja localizada ‘paredes meias’. O alerta soou no quartel dos ‘Voluntários Madeirenses’ logo ao amanhecer.