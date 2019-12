A equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foi chamada há instantes à zona da Ribeira do Inferno, na Levada do Norte, no Estreito de Câmara de Lobos, para prestar socorro a um homem que sofreu uma queda.

Segundo foi possível apurar, os bombeiros ainda não localizaram a vítima, não sendo possível adiantar o estado nem de que altura o homem caiu.