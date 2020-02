Bombeiro desaparecido na Madeira

Um bombeiro da corporação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontra-se desaparecido desde a tarde da última quarta-feira.

Márcio Sousa, residente em Santo António, foi visto pela última vez por um amigo, na via rápida, no sentido Funchal-Machico, por volta das 17 horas, onde circulava com a sua moto, uma cbr 929 azul e vermelha.

Segundo esse amigo o homem tinha um casaco de motard vestido e umas calças de ganga. Desde então nunca mais regressou a casa e tem o telemóvel desligado.

A família pede a quem tenha alguma informação sobre o seu paradeiro para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública.