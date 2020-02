Bombeiro dado como desaparecido avisou que está bem

O bombeiro da corporação de Câmara de Lobos que estava desaparecido, desde a tarde da passada quarta-feira, já deu sinal de vida.

O mesmo terá ligado para um amigo a dizer que estava bem, não adiantando mais pormenores.

Tal como o DIÁRIO noticiou, Márcio Sousa, residente em Santo António, foi visto pela última vez por um amigo, na via rápida, no sentido Funchal-Machico, por volta das 17 horas de quarta-feira, onde circulava com a sua moto, uma CBR 929 azul e vermelha.

A família estava preocupada e contactou a PSP, uma vez que o homem não tinha regressado a casa e tinha o telemóvel desligado.