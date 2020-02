Bicicleta com defeito motiva alerta da ARAE

A ARAE informou na sua página oficial que “na sequência do alerta comunitário despoletado por parte do produtor ‘Decathlon, S. A’ em França, a SPDAD – Sociedade Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto, Lda., na qualidade de distribuidora da marca em Portugal, deu conhecimento de uma campanha de recolha relativa ao produto ‘Bicicleta Tilt 900 BTWIN com a Referência: 2606266”.

Informou que no âmbito da política de segurança as equipas da Btwin verificaram que o parafuso da alavanca do guiador pode afrouxar pela falta de adesivo, pelo que alerta os potenciais consumidores da Região para a não utilização deste produto.

Identificação do Produto:

• Produto – Bicicleta Tilt 900

• Marca – BTWIN

• Referência – 2606266

• Período de Comercialização: Entre 01/08/2019 e 21/10/2019