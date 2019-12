Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se há instantes ao Centro Comercial Anadia Shopping, no Funchal, para retirar um bebé que ficou preso no interior do automóvel.

Segundo foi possível apurar, a viatura trancou-se com a criança lá dentro e os bombeiros tiveram de partir o vidro para conseguir retirá-la.

O bebé, de um ano, não apresentava ferimentos.