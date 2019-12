Bateu na via rápida e fugiu

Um condutor envolveu-se num acidente de viação na via rápida e colocou-se em fuga. O acidente ocorreu no passado sábado, pouco depois das 18 horas, na entrada da via rápida, em Santo António.

Segundo o condutor lesado, um outro automobilista embateu na sua viatura com um Renault Clio cinzento e colocou-se em fuga sem assumir as responsabilidades.

O lesado, que também conduzia um Renault Clio (modelo mais antigo), pede a quem tenha presenciado o sinistro para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública, de forma a identificar o culpado que lhe causou elevados danos no carro, nomeadamente na pára-choques, no espelho e no guarda lamas.