Banhista vítima de afogamento

De acordo com a Frente Mar Funchal (FMF), ontem, pelas 14h30, um banhista da Formosa passou por uma traumática situação de afogamento, numa zona não vigiada junto à unidade hoteleira Orca Praia, com condições de mar desaconselhadas para fazer mergulho.

O banhista ficou inconsciente e foi resgatado e reanimado por populares, sendo imediatamente encaminhado para o posto médico onde a equipa de socorristas da FMF lhe prestou cuidados profissionais.

“Esta história teve um desfecho feliz, mas nem todas são assim. A ocorrência serve de mote para recordar e reforçar o apelo no sentido do respeito escrupuloso e da estrita observância das medidas de segurança, sempre que desejar desfrutar do mar”, revela a FMF através da sua página de Facebook.

Tendo isto em conta, a FMF alerta os banhistas para irem à praia de forma “segura”.