Aviso de mau tempo no mar foi cancelado, mas...

A Capitania do Porto do Funchal emitiu ao início desta noite uma nota a informar que o aviso de mau tempo no mar que estava em vigor foi cancelado.

Na sequência de informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso que que inicialmente colocou durante o dia de hoje com previsão de forte ondulação para a Costa Sul da Madeira (aviso amarelo), a Costa Norte e o Porto Santo (ambas com aviso laranja) até segunda-feira, deixa de ter efeito.

Contudo, lembra a Capitania, “apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade”.

No entanto, salienta a Capitania do porto do Funchal que o IPMA prevê que “a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18h00 locais de 18 de Novembro, referente ao Arquipélago da Madeira” apresente ondulação que pode chegar aos 6,5 metros na costa norte.

Com vento a soprar fresco de noroeste com rajadas entre 27 e 35 Km/h e até muito fresco entre 36 e 44 Km/h, apesar da visibilidade prevista ser boa a moderada, há cautelas a ter no mar e orla costeira.

Além das gentes ligadas ao mar, a Capitania “recomenda à população que adopte medidas de auto-protecção na orla costeira em função da agitação marítima que se verifica”, ou seja ondulação na Costa Norte de 5 a 6,5 metros, diminuindo de intensidade ao final da tarde para 4,5 a 5,5 metros. Na Costa Sul as ondas serão menores, podendo alcançar os 3 a 4 metros.