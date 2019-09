O aviso de má visibilidade que tinha sido hoje emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e que estava em vigor até as 6 horas de amanhã, dia 22 de Setembro, foi cancelado.

Apesar do cancelamento, a Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade.