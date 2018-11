Avião da Transavia embateu com a cauda na pista durante a descolagem na Madeira

O avião da Transavia (voo HV6330) que hoje saiu do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo com destino a Amesterdão, às 10h25, embateu com a cauda na pista durante a descolagem.

De acordo com o gabinete de comunicação da companhia aérea holandesa, este foi o motivo que levou a aeronave a aterrar de emergência no Aeroporto de Faro, desviando-se assim da rota inicial.

A companhia explicou ao DIÁRIO que devido a este incidente a aeronave não conseguia voar acima dos 10 mil pés e podia apenas atingir uma velocidade de 250 nós, tendo por isso de ser sujeita a uma inspecção no aeroporto mais próximo, onde aterrou às 12h51.