Avião da TAP volta para trás após tentativa falhada de aterrar na Madeira

O vento forte junto ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, continua a fazer ‘estragos’. Já esta manhã, o primeiro voo do dia, operado pela TAP (TP 1711) proveniente do Porto, está de regresso ao Norte do país, depois de uma tentativa falhada de aproximação à pista em Santa Cruz.

Na última hora o vento junto à pista em Santa Cruz chegou a ‘soprar’ com rajada de até 68 km/h, tendo o vento médio atingido a velocidade de 48,2 km/h.

Entretanto já aterraram dois aviões esta manhã. Um da easyJet com origem em Lisboa, e o inter-ilhas da Binter vindo de Porto Santo.