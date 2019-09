Avião da TAP que aterrou de emergência no Porto Santo já descolou da ilha dourada

O avião da TAP que ontem sofreu uma avaria no motor, tendo realizado uma aterragem de emergência no aeroporto do Porto Santo, deixou esta tarde a pista da ilha dourada. O A 320 está operacional e levantou voo pelas 17h45.

De relembrar que, por volta da meia-noite, aterrou no Porto Santo um aparelho da TAP que foi recolher os passageiros do avião acidentado. Essa mesma aeronave transportou os mecânicos que estiveram a solucionar o problema do avião, permitindo o voo esta tarde, que partiu sem passageiros.