Avião da Binter que sofreu avaria já está a caminho do Porto Santo

O avião da Binter que alegadamente terá sofrido uma avaria já levantou voo e está a caminho do Porto Santo.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o avião, que deveria ter saído de Santa Cruz às 17h30 com destino ao Porto Santo, terá sofrido uma avaria num dos motores e esteve retido no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. A viagem realizou-se com mais de uma hora de atraso.

O DIÁRIO contactou a responsável pela Binter na Madeira, que remeteu o caso para Las Palmas, em Canárias. Contactamos também o Aeroporto da Madeira que nada disse sobre esta situação, remetendo o assunto para o Aeroporto de Lisboa.