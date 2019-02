Avaliação estrutural ao ‘edifício Insular dos Moinhos’ já se iniciou

As autoridades já deram início à vistoria ao edifício Insular dos Moinhos, no centro do Funchal, que ontem foi consumido pelas chamas.

Equipas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que se fazem acompanhar por um cão, bem como elementos da Polícia de Segurança Pública e do Laboratório Regional de Engenharia Civil estão no local.

De momento (12h35) decorrem as acções de vistoria no 2º andar do edifício.