Autoridades confirmam morte de mulher cujo carro caiu numa ravina no Caniçal

A equipa de socorro confirmou a morte da mulher que se terá despistado de carro na zona da Prainha, no Caniçal.

Os Bombeiros Municipais de Machico receberam o alerta ao cair da tarde desta segunda-feira e seguiram para o local para desencarcerar a vítima do carro que caiu de uma altura de cerca de 60 metros, num local de díficil acesso. Quando os Bombeiros conseguiram aceder à zona onde o carro se despenhou, fizeram o reconhecimento da vítima, que terá cerca de 40 anos, e confirmaram que já estava sem sinais de vida.

Neste momento, já com o corpo retirado através de uma grua, as equipas de socorro permanecem no local a desmantelar os equipamentos que foram necessários para o resgate e que ainda estão na ravina. A operação envolveu dois homens: um que ficou a coordenar na grua e outro que desceu até à zona onde se encontrava a mulher.

No local estão os Bombeiros Municipais de Machico, a PSP, uma embarcação do Sanas e outra do Socorro a Náufragos, caso fosse necessário resgatar a vítima pelo mar.