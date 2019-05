Autoridades confirmam homem cadáver nos Reis Magos

As autoridades confirmaram a existência de um homem cadáver no fundo de uma falésia nos Reis Magos, no Caniço, estando a aguardar a chegada do delegado de saúde para certificar o óbito.

Conforme o DIÁRIO avançou, o alerta foi dado ao início desta tarde, pelas 12h45, por um casal alemão, que terá avistado uma pessoa prostrada no fundo de uma ravina, a cerca de 150 metros do Caminho Velho dos Reis Magos.

Os bombeiros já desceram a vereda confirmando que há um indivíduo do sexo masculino, sem sinais vitais.

A Polícia de Segurança Pública também já se encontra no local a averiguar as circunstâncias em que ocorreu este eventual acidente.